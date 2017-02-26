Следователи устанавливают причины гибели двух мужчин в Шахунье Нижегородской области

Согласно информации, рано утром поступила информация о возгорании автомобиля, в котором находились двое мужчин в возрасте около 40 лет. Предположительно, мужчины были в состоянии алкогольного опьянения. Проводится доследственная проверка.

По информации ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании автомобиля поступило в 08:10, в результате автомобиль сгорел на площади 6 кв. м.