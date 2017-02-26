Следователи устанавливают причины гибели двух мужчин в Шахунье Нижегородской области
Следователи устанавливают причины гибели двух мужчин в Шахунье Нижегородской области. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в СУ СК РФ по региону.
Следователи устанавливают причины гибели двух мужчин в Шахунье Нижегородской области. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в СУ СК РФ по региону.
Согласно информации, рано утром поступила информация о возгорании автомобиля, в котором находились двое мужчин в возрасте около 40 лет. Предположительно, мужчины были в состоянии алкогольного опьянения. Проводится доследственная проверка.
По информации ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании автомобиля поступило в 08:10, в результате автомобиль сгорел на площади 6 кв. м.
По предположению следователей, возможные причины возгорания авто — попадание воспламеняющейся жидкости (бензина) в мотор, либо замыкание электропроводки. Назначены