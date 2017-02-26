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13:18 (мск), источник: БЕЛТА

Состояние пострадавших на Скидельском сахарном комбинате остается тяжелым

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По словам медиков, состояние всех пострадавших при вспышке пылевоздушной смеси на Скидельском сахарном комбинате остается тяжелым.

Источник: РИА "Новости"

Троих пациентов 25 февраля перевезли из Гродно в Минск в реанимационное отделение Республиканского ожогового центра, специалисты которого не стали давать подробные комментарии о состоянии пострадавших женщин, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Еще две пациентки находятся в больнице Гродно, врачи проводят консультации по поводу дальнейших действий. Сегодня перевозить пострадавших в Минск не планируется.

По предварительной информации, около 1:30 в упаковочном цеху предприятия произошла вспышка пылевоздушной смеси без последующего горения.

Все работницы предприятия получили ожоги тела — от 50% и выше, а также баротравмы. Происшествие случилось в ночь с 24 на 25 февраля в галерее Скидельского сахарного комбината, соединяющей цех упаковки и фасовки сахара с лифтовой шахтой, произошла вспышка пылевоздушной смеси без последующего горения.

Управление Следственного комитета по Гродненской области возбудило уголовное дело по факту служебной халатности в ОАО «Скидельский сахарный комбинат», повлекшей по неосторожности тяжкие последствия (ст. 428 УК РБ). Устанавливается размер причиненного предприятию ущерба, проводятся необходимые следственные действия.

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