В Гомеле на пожаре в квартире погиб 65-летний пенсионер

Незамедлительно отправились по вызову. Горела квартира на седьмом этаже кирпичной многоэтажки. Оттуда густо валил дым.

— Звено газозащитной службы проникло в квартиру и обнаружило на полу в комнате, которая не была охвачена огнем, тело человека, как оказалось, хозяина квартиры. Вызванные на место происшествия медики констатировали его смерть. От возгорания пострадали мебель и вещи жильца. Установлено, что погибший 1952 года рождения, проживал один, — рассказали в Гомельском областном управлении МЧС, — одна из рассматриваемых версий возникшего бедствия — неосторожность при курении.