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13:19 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Гомеле на пожаре в квартире погиб 65-летний пенсионер

Сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме в Новобелицком районе Гомеля спасатели получили в субботу 25 февраля в начале седьмого вечера.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Незамедлительно отправились по вызову. Горела квартира на седьмом этаже кирпичной многоэтажки. Оттуда густо валил дым.

— Звено газозащитной службы проникло в квартиру и обнаружило на полу в комнате, которая не была охвачена огнем, тело человека, как оказалось, хозяина квартиры. Вызванные на место происшествия медики констатировали его смерть. От возгорания пострадали мебель и вещи жильца. Установлено, что погибший 1952 года рождения, проживал один, — рассказали в Гомельском областном управлении МЧС, — одна из рассматриваемых версий возникшего бедствия — неосторожность при курении.

Оперативно-следственная группа проводит проверку.

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