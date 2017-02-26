Автомобиль в очередной раз разнёс заправку на Российском
В невезучую АЗС «Несте» снова влетел автомобиль — по словам очевидцев, «Вольво».
В невезучую АЗС «Несте» снова влетел автомобиль — по словам очевидцев, «Вольво».
В невезучую АЗС «Несте» снова влетел автомобиль — по словам очевидцев, «Вольво». Инцидент произошёл сегодня утром у станции метро «Проспект Большевиков», на пересечении проспектов Российского и Пятилеток, а также улицы Коллонтай и проспекта Большевиков.
«Сквозь поребрики, насаждения и отбойник влетели в станцию. Все живы, но в больнице, — сообщил Дмитрий в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург” “ВКонтакте”. — А летел он со стороны Российского проспекта. По “круговому” движению, только не кругом, а по диагонали».
«От Индустриального по Российскому, видимо, разогнался и в дугу не вошёл, на обочину понесло», — предполагает Аркадий.
«Каждый год одно и тоже. Сейчас “Вольво X90”, в прошлом “бумер”, и всё время с Российского прилетают», — пишет Павел (фотографии предыдущих ДТП). «На “бумере” знакомый был. В 2013 было. Вместе в больнице лежали. Говорит, под 160 летели», — поясняет Денис. Ещё один участник группы, Миша, делится собственным опытом: «Мы в прошлом году с пацанами “беху 5-ку” засадили в этот же бок! Эта заправка вообще невезучая».