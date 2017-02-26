Автомобиль в очередной раз разнёс заправку на Российском

В невезучую АЗС «Несте» снова влетел автомобиль — по словам очевидцев, «Вольво». Инцидент произошёл сегодня утром у станции метро «Проспект Большевиков», на пересечении проспектов Российского и Пятилеток, а также улицы Коллонтай и проспекта Большевиков.

«Сквозь поребрики, насаждения и отбойник влетели в станцию. Все живы, но в больнице, — сообщил Дмитрий в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург” “ВКонтакте”. — А летел он со стороны Российского проспекта. По “круговому” движению, только не кругом, а по диагонали».