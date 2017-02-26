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15:40 (мск), источник: Водитель Петербурга

Автомобиль в очередной раз разнёс заправку на Российском

В невезучую АЗС «Несте» снова влетел автомобиль — по словам очевидцев, «Вольво».

В невезучую АЗС «Несте» снова влетел автомобиль — по словам очевидцев, «Вольво». Инцидент произошёл сегодня утром у станции метро «Проспект Большевиков», на пересечении проспектов Российского и Пятилеток, а также улицы Коллонтай и проспекта Большевиков.

«Сквозь поребрики, насаждения и отбойник влетели в станцию. Все живы, но в больнице, — сообщил Дмитрий в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург” “ВКонтакте”. — А летел он со стороны Российского проспекта. По “круговому” движению, только не кругом, а по диагонали».

«От Индустриального по Российскому, видимо, разогнался и в дугу не вошёл, на обочину понесло», — предполагает Аркадий.

«Каждый год одно и тоже. Сейчас “Вольво X90”, в прошлом “бумер”, и всё время с Российского прилетают», — пишет Павел (фотографии предыдущих ДТП). «На “бумере” знакомый был. В 2013 было. Вместе в больнице лежали. Говорит, под 160 летели», — поясняет Денис. Ещё один участник группы, Миша, делится собственным опытом: «Мы в прошлом году с пацанами “беху 5-ку” засадили в этот же бок! Эта заправка вообще невезучая».

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