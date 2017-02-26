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13:35 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские дипломаты оказывают поддержку родственникам погибших в ДТП в Польше

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские дипломаты оказывают необходимую помощь родственникам погибших граждан Беларуси в ДТП на трассе Варшава — Белосток, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в Польше.

«Сотрудники дипмиссии уведомили родственников о случившемся и будут и дальше контактировать с ними по вопросу о перевозки тел погибших в Беларусь. Решение о транспортировке будет приниматься польской прокуратурой после нынешних выходных дней на следующей неделе. Такие вопросы обычно решаются быстро», — отметили в посольстве.

Что касается еще одного гражданина Беларуси, получившего травмы в этом ДТП, то он сейчас проходит курс лечения в госпитале в 50-и км от Варшавы. С ним также общаются белорусские дипломаты, которые констатировали, что состояние здоровья, несмотря на полученные травмы, вполне удовлетворительное.

Автомобиль с белорусскими регистрационными номерами попал в ДТП около 9 часов утра.

Как сообщалось, авария произошла около 9 часов утра 25 февраля на трассе Варшава — Белосток. Автомобиль с белорусскими номерами столкнулся с фурой, которая выехала со встречной полосы на полосу движения легкового автомобиля, в котором находились четыре человека. Польские СМИ сообщили, что водитель грузовика объяснил случившееся лопнувшим колесом. В результате ДТП на месте скончались двое граждан Беларуси, а также гражданин Российской Федерации. Еще один пассажир был госпитализирован.

Белорусская дипмиссия оказывает необходимое содействие и в контакте с польскими властями занимается данной ситуацией.

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