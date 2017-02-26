Жертвами ДТП на востоке Индии стали не менее 16 человек

Инцидент произошел в воскресенье утром в холмистой местности у населенного пункта Нонспрунг, округ Западные горы Кхаси. В момент ДТП в кузове грузовика находилось почти 70 человек, они направлялись из окружных деревень в храм.

Предварительное расследование показало, что инцидент произошел из-за неосторожной езды. Грузовик перевозил почти 70 человек из трех близлежащих деревень, все они направлялись в храм

По его словам, водитель потерял управление, после чего грузовик опрокинулся и врезался в бетонное заграждение. В результате удара часть пассажиров вылетела из кузова прямо в глубокий овраг. В результате 12 человек погибли на месте, еще четверо скончались в больнице.