В парке Олимпик в Воронеже гнилая береза рухнула на лыжника, чудом не убив его

О случившемся в группе «Мой и твой Воронеж» в соцсети ВКонтакте рассказала Алевтина Мальцева, оказавшаяся свидетельницей инцидента. ЧП произошло днем в субботу, 25 февраля, на Северной просеке в спорткомплексе «Олимпик», который в зимнее время года становится одной из популярнейших лыжных трасс, а летом — велотрассой и трассой для роллеров.

Как оказалось, лыжные прогулки здесь небезопасны — девушка рассказала, как при ней старое прогнившее дерево упало на лыжню, пролетев в метре от молодого человека и чуть не убив его. Сообщается, что парень успел упасть, что и спасло его от серьезных травм, которые можно было бы получить при падении старого тяжелого дерева. Свое сообщение свидетельница сопроводила фотографиями с места происшествия и призвала лыжников быть осторожными. Молодого человека, избежавшего удара, девушка поздравила как счастливца, который «родился в рубашке».

В комментариях пользователи рассказали о том, что подобные гнилые деревья-великаны, которые трещат от порывов ветра, есть не только на Северной просеке, но и на других, например, на Студенческой. Также воронежцы пишут о том, что от ветра падают не только деревья, но и столбы и рекламные щиты.

Отметим, что на днях воронежские спасатели предупредили об ухудшении погоды в ближайшее время, в том числе и об усилении ветра. В субботу и воскресенье сила шквалистого ветра будет достигать 18 метров в секунду, в связи с чем воронежцам следует быть предельно внимательными и избегать нахождения под высотными конструкциями вроде рекламных щитов, столбов, линий электропередач и ветхих деревьев.