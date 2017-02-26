Найден пропавший вертолет в ВКО. Один человек погиб

По его словам, информация является предварительной.

«Место падения обнаружил вертолет частной компании МИ-2, который вылетел сегодня из Алматинской области на поиски. Ми-2 осуществлял облет в районе села Айгыз. По информации “Казаэронавигации” пропавший вертолет обнаружен в 60 км северо-западнее от города Аягоз. По их словам, пилот вертолета погиб. Один пассажир жив, его доставляют в село Айгыз. Информация по третьему человеку уточняется», — сообщил Руслан Иманкулов.



Спасатели ВРАОСО и ДЧС ВКО наземным ходом добираются до места крушения. Движение затруднено из-за отсутствия дороги и погодных условий.

Вчера вечером пилот вертолета С-341, принадлежавший частному лицу, не вышел на связь. На его поиски сегодня утром из города Семей вылетел военный вертолет МИ-17, из областного центра МИ-8, из Алматинской области МИ-2 частной компании.

На поиски задействованы 29 человек личного состава ДЧС ВКО и РОВД, 4 единицы техники. От местного исполнительного органа 10 человек личного состава и 5 единиц техники.