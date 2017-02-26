ГСЧС: реки в нескольких областях выйдут из берегов

Спасатели предупредили, что местами ожидается ледоход, на отдельных пониженных участках берегов возможен начальный выход воды на пойму.

Сообщается, что 27 февраля ожидается продолжение развития весеннего наводнения с подъемом уровней воды над уровнями:

— на участке Днестра Галич-Залещики на 0,3−1,3 м, на участке Залещики-начало Днестровского водохранилища ослабление ледового покрова, местами его разрушение, ледоход, возможно образование заторов льда с дополнительным подъемом возле Залещиков на 1,0−2,0 м, Рухотин-Жванец 2,0−4,0 м;.

— на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская области) на 0,3−1,0 м, возле с. Литовиж на 1,0−1,5 м, местами возможен выход воды на пойму;.

— на реках бассейна Припяти в пределах (Волынской, Ровенской областях) на 0,3−1,0 м, разрушение ледового покрова, местами выход воды на пойму, затопление сельхозугодий.