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14:19 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

ГСЧС: реки в нескольких областях выйдут из берегов

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Из-за оттепели на левых притоках Днестра в Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областях ожидается подъем уровней воды на 0,2 — 0,7 м над уровнями, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Источник: "РИА Новости" Украина

Спасатели предупредили, что местами ожидается ледоход, на отдельных пониженных участках берегов возможен начальный выход воды на пойму.

Сообщается, что 27 февраля ожидается продолжение развития весеннего наводнения с подъемом уровней воды над уровнями:

— на участке Днестра Галич-Залещики на 0,3−1,3 м, на участке Залещики-начало Днестровского водохранилища ослабление ледового покрова, местами его разрушение, ледоход, возможно образование заторов льда с дополнительным подъемом возле Залещиков на 1,0−2,0 м, Рухотин-Жванец 2,0−4,0 м;.

— на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская области) на 0,3−1,0 м, возле с. Литовиж на 1,0−1,5 м, местами возможен выход воды на пойму;.

— на реках бассейна Припяти в пределах (Волынской, Ровенской областях) на 0,3−1,0 м, разрушение ледового покрова, местами выход воды на пойму, затопление сельхозугодий.

Ранее сообщалось, что из-за резкого потепления уровень воды в Днепре поднялся на 9 см, некоторым районам столицы может грозить подтопление.

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