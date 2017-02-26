ГСЧС: реки в нескольких областях выйдут из берегов
КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина.
КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина.
Спасатели предупредили, что местами ожидается ледоход, на отдельных пониженных участках берегов возможен начальный выход воды на пойму.
Сообщается, что 27 февраля ожидается продолжение развития весеннего наводнения с подъемом уровней воды над уровнями:
— на участке Днестра
— на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская области) на 0,3−1,0 м, возле с. Литовиж на 1,0−1,5 м, местами возможен выход воды на пойму;.
— на реках бассейна Припяти в пределах (Волынской, Ровенской областях) на 0,3−1,0 м, разрушение ледового покрова, местами выход воды на пойму, затопление сельхозугодий.
Ранее сообщалось, что