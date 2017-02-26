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21:29 (мск), источник: РИА Крым

В Севастополе из горящей многоэтажки эвакуировали более 20 человек

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 фев — РИА Новости (Крым). В Севастополе из девятиэтажного жилого дома, в котором загорелась одна из квартир, эвакуировали 22 человека.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Севастополю.

Возгорание произошло в квартире на первом этаже дома, расположенного по улице Генерала Мельника. Информация о происшествии поступила дежурному в 11.12.

Когда спасатели прибыли на место пожара, дверь в квартиру была открыта. Ее хозяева успели выбежать на улицу.

«На лестничную клетку шел густой черный дым. Горел старый ламповый телевизор, тумба, на которой он стоял и подоконник. Сформировав звено газодымозащитной службы, огнеборцы приступили к тушению пожара и незамедлительно приступили к эвакуации жильцов. На улицу было выведено 22 человека. После этого спасатели открыли окна в подъезде для проветривания лестничных клеток», — рассказали в ведомстве.

В МЧС добавили, что пострадавших в результате происшествия нет.

В тушении пожара были задействованы 11 человек личного состава и три единицы техники.

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