В Севастополе из горящей многоэтажки эвакуировали более 20 человек

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Севастополю.

Возгорание произошло в квартире на первом этаже дома, расположенного по улице Генерала Мельника. Информация о происшествии поступила дежурному в 11.12.

Когда спасатели прибыли на место пожара, дверь в квартиру была открыта. Ее хозяева успели выбежать на улицу.

«На лестничную клетку шел густой черный дым. Горел старый ламповый телевизор, тумба, на которой он стоял и подоконник. Сформировав звено газодымозащитной службы, огнеборцы приступили к тушению пожара и незамедлительно приступили к эвакуации жильцов. На улицу было выведено 22 человека. После этого спасатели открыли окна в подъезде для проветривания лестничных клеток», — рассказали в ведомстве.

В МЧС добавили, что пострадавших в результате происшествия нет.

В тушении пожара были задействованы 11 человек личного состава и три единицы техники.