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14:25 (мск), источник: РИА Новости

Экс-главу Кировской области Никиту Белых вернули в СИЗО после лечения

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Экс-губернатора Кировской области Никиту Белых, обвиняемого во взяточничестве, перевели из госпиталя СИЗО «Матросская тишина» обратно в СИЗО «Лефортово» после прохождения курса лечения, рассказала РИА Новости член столичной общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что Белых был доставлен в госпиталь СИЗО «Матросская тишина» из-за серьёзных проблем со здоровьем. Там его должны были осмотреть не только местные врачи, но и гражданские специалисты.

Они осмотрели его. Также Белых прошёл курс лечения. Сам экс-губернатор доволен и говорит, что его самочувствие значительно улучшилось
Ева МеркачеваЧлен столичной общественной наблюдательной комиссии (ОНК)
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По её словам, Белых уже переведён обратно в СИЗО Лефортово, где он находился ранее. При этом он ещё долечивается.

В отношении Никиты Белых было возбуждено уголовное дело о получении взяток в 400 тысяч евро. По заявлению следствия, его поймали с поличным 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы.

Белых не смог пояснить, каким образом он был застигнут в ресторане с пачками наличности, но взяточником себя не считает и намерен доказать свою правоту в суде. Вскоре после задержания Белых президент России Владимир Путин снял его с должности губернатора в связи с утратой доверия.

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