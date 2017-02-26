Экс-главу Кировской области Никиту Белых вернули в СИЗО после лечения

Ранее сообщалось, что Белых был доставлен в госпиталь СИЗО «Матросская тишина» из-за серьёзных проблем со здоровьем. Там его должны были осмотреть не только местные врачи, но и гражданские специалисты.

Они осмотрели его. Также Белых прошёл курс лечения. Сам экс-губернатор доволен и говорит, что его самочувствие значительно улучшилось

По её словам, Белых уже переведён обратно в СИЗО Лефортово, где он находился ранее. При этом он ещё долечивается.

В отношении Никиты Белых было возбуждено уголовное дело о получении взяток в 400 тысяч евро. По заявлению следствия, его поймали с поличным 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы.

Белых не смог пояснить, каким образом он был застигнут в ресторане с пачками наличности, но взяточником себя не считает и намерен доказать свою правоту в суде. Вскоре после задержания Белых президент России Владимир Путин снял его с должности губернатора в связи с утратой доверия.