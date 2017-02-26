Макака напала на ребенка в контактном зоопарке на Арбате

Макака напала на ребенка в контактном зоопарке, расположенном в развлекательном центре на Арбате. Об этом в воскресенье, 26 февраля, сообщает «Московский Комсомолец». Мальчик получил травму пальца.

По сведениям издания, инцидент произошел в субботу около 17:00. Отец мальчика поднял его, чтобы тот лучше разглядел животных, и ребенок просунул палец в вольер. Самец красной макаки напал на него, и тот получил травму — у него был содран ноготь и открылось кровотечение. По словам работников зоосада, пораниться мальчик не только из-за укуса обезьяны, а от того, что отец резко дернул его на себя.

Родители с ребенком отправились в больницу, где пострадавшему оказали помощь. Как отмечает газета, все животные в зоопарке получили необходимые прививки, и угрозы заражения бешенством нет.

Самец красной макаки, по признанию сотрудников зоосада, недолюбливает детей, потому что те его дразнят. На вольере размещена табличка с соответствующим предупреждением.