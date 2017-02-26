В Лондоне автомобиль въехал на тротуар и сбил пешеходов
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Водитель автомобиля сбил пешеходов в Лондоне, пострадали пять человек, пишет газета Mirror.
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Водитель автомобиля сбил пешеходов в Лондоне, пострадали пять человек, пишет газета Mirror.
Инцидент произошел в воскресенье утром на
Причины происшествия выясняются.
Это не первый случай, связанный с наездами автомобилистов на пешеходов за последние сутки. Накануне вечером вооруженный ножом водитель Opel совершил наезд на людей на площади Бисмаркплац в немецком городе Гейдельберге. При этом пострадали три человека, один из которых позднее скончался в больнице. Водителя также госпитализировали.
Еще одно ЧП произошло в Новом Орлеане в США. Там автомобиль врезался в толпу людей, смотревших парад по случаю