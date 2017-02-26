В Лондоне автомобиль въехал на тротуар и сбил пешеходов

Инцидент произошел в воскресенье утром на юго-востоке Лондона, на Бромли Роуд в Беллингеме. Водитель заехал на тротуар, сбив несколько человек, а затем врезался в стену здания. Пятеро пострадавших госпитализированы.

​Причины происшествия выясняются.

Это не первый случай, связанный с наездами автомобилистов на пешеходов за последние сутки. Накануне вечером вооруженный ножом водитель Opel совершил наезд на людей на площади Бисмаркплац в немецком городе Гейдельберге. При этом пострадали три человека, один из которых позднее скончался в больнице. Водителя также госпитализировали.