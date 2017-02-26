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15:24 (мск), источник: РИА Новости

В Лондоне автомобиль въехал на тротуар и сбил пешеходов

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Водитель автомобиля сбил пешеходов в Лондоне, пострадали пять человек, пишет газета Mirror.

Инцидент произошел в воскресенье утром на юго-востоке Лондона, на Бромли Роуд в Беллингеме. Водитель заехал на тротуар, сбив несколько человек, а затем врезался в стену здания. Пятеро пострадавших госпитализированы.

​Причины происшествия выясняются.

Это не первый случай, связанный с наездами автомобилистов на пешеходов за последние сутки. Накануне вечером вооруженный ножом водитель Opel совершил наезд на людей на площади Бисмаркплац в немецком городе Гейдельберге. При этом пострадали три человека, один из которых позднее скончался в больнице. Водителя также госпитализировали.

Еще одно ЧП произошло в Новом Орлеане в США. Там автомобиль врезался в толпу людей, смотревших парад по случаю Марди-Гра — праздника перед началом Великого поста. По последним данным, пострадали 28 человек, 21 из них находится в больнице. Местные власти сообщали, что водитель был пьян.

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