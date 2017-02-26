Метавший гранату на Уралмаше хулиган задержан

Сотрудники уголовного розыска задержали виновника переполоха, произошедшего 24 февраля во дворе дома № 31 по улице Стахановской.

Виновником оказался 26-летний житель Екатеринбурга, метнувший гранату в своих оппонентов. Задержание силовики произвели вечером в субботу, 25 февраля, сообщил «АиФ-Урал» информированный источник.

Как уже писал «АиФ-Урал», конфликт, предположительно, произошел в компании из двух мужчин и одной женщины. В результате ссоры в одной из квартир упомянутого дома ранение в щеку из травматического пистолета получил мужчина. Когда конфликтующие стороны переместились во двор, другой мужчина метнул в сбегавшего раненого и его спутницу гранату РГД -5. По счастливой случайности от взрыва никто не пострадал, серьезные повреждения получила припаркованная иномарка, в которой сидел водитель.