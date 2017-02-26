Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Смайлики могут многое рассказать о личности
Лаврова возмутило произошедшее на встрече с госсекретарем США
Как вырастить из сына эгоиста: вредные советы
Собчак против Брежневой: последний шанс
СМИ опубликовали видео убийства брата лидера КНДР Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент нападения на Ким Чен Нама
Сергей Лазарев впервые показал сына
Анна Семенович планирует усыновить ребенка
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
В ДТП погиб украинский радикал Лященко - СМИ
Рада: Крым может стать необитаемым полуостровом
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Смайлики могут многое рассказать о личности
Ученые посчитали допустимую продолжительность рабочей недели
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фото
Фоторепортажи
10«День без иммигрантов»
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
1275-летие Солнца нации
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
20:44 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Метавший гранату на Уралмаше хулиган задержан

В сложном конфликте, который создали местные наркоманы, до сих пор разбирается полиция.

Источник: Reuters

Сотрудники уголовного розыска задержали виновника переполоха, произошедшего 24 февраля во дворе дома № 31 по улице Стахановской.

Виновником оказался 26-летний житель Екатеринбурга, метнувший гранату в своих оппонентов. Задержание силовики произвели вечером в субботу, 25 февраля, сообщил «АиФ-Урал» информированный источник.

Как уже писал «АиФ-Урал», конфликт, предположительно, произошел в компании из двух мужчин и одной женщины. В результате ссоры в одной из квартир упомянутого дома ранение в щеку из травматического пистолета получил мужчина. Когда конфликтующие стороны переместились во двор, другой мужчина метнул в сбегавшего раненого и его спутницу гранату РГД -5. По счастливой случайности от взрыва никто не пострадал, серьезные повреждения получила припаркованная иномарка, в которой сидел водитель.

Несмотря на общественно-опасный характер деяния полиция не усмотрела в деяниях гранатометчика умысла на убийство. Следователи МВД возбудили и расследуют уголовное дело по двум статьям УК РФ — хулиганство с применением оружия и незаконный оборот взрывчатых веществ. Злоумышленник ждет вынесения меры пресечения.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Тяжелая пища. Как правильно есть блины
Российские лыжники победили в командном спринте на ЧМ в Лахти
В ДНР сообщили об освобождении Донецкой фильтровальной станции
Глава Гознака рассказал о новой купюре номиналом 200 рублей
Самолет «Аэрофлота» вернулся в Цюрих из-за возгорания двигателя
Глава Нацкомитета Демпартии пообещал стать «кошмаром» для Трампа
Умер актер Билл Пэкстон
Путин и Назарбаев покатались вместе на горных лыжах
Спорт
День сурка. Норвежец снова упал, а Устюгов — победил Норвежец снова упал на финише, и Сергей Устюгов принёс России золото в командном спринте. Девушки неожиданно завоевали серебро
Авто
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили Американская организация J.D. Power опубликовала результаты очередного исследования надежности автомобилей
Hi-Tech
Видео: крутые смартфоны, которые здорово подешевели Hi-Tech Mail.Ru расскажет о 10 смартфонах, которые уже успели упасть в цене, но до сих пор работают отлично
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
8 способов поклеить обои иначе
В России упростят механизм сдачи квартир
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Сын Сергея Лазарева вышел к папе на сцену Певец намерен отправить Никиту на «Евровидение».
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь