Погибших в ДТП в Польше белорусов доставят на родину на будущей неделе
По предварительным данным, столкновение произошло по вине водителя фуры, которая вылетела на встречную полосу, по которой двигался белорусский автомобиль.
По предварительным данным, столкновение произошло по вине водителя фуры, которая вылетела на встречную полосу, по которой двигался белорусский автомобиль.
МИНСК, 26 фев — Sputnik. Тела белорусов, погибших в результате
Авария произошла утром в субботу, 25 февраля, на трассе Варшава — Белосток. Авто с белорусскими номерами, в котором находились четыре человека, столкнулось
«Сотрудники дипмиссии уведомили родственников о случившемся и будут и дальше контактировать с ними по вопросу о перевозки тел погибших в Беларусь. Решение о транспортировке будет приниматься польской прокуратурой после нынешних выходных дней на следующей неделе. Такие вопросы обычно решаются быстро», — рассказали в посольстве Беларуси в Польше.
Белорус, выживший в аварии, сейчас находится в госпитале в 50-и км от Варшавы. Белорусские дипломаты поддерживают с ним связь. Состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.
Белорусская дипмиссия оказывает необходимое содействие и в контакте с польскими властями занимается данной ситуацией.