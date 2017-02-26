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17:04 (мск), источник: Sputnik.by

Погибших в ДТП в Польше белорусов доставят на родину на будущей неделе

По предварительным данным, столкновение произошло по вине водителя фуры, которая вылетела на встречную полосу, по которой двигался белорусский автомобиль.

МИНСК, 26 фев — Sputnik. Тела белорусов, погибших в результате дорожно-транспортного происшествия в Польше, доставят на родину после этих выходных, сообщает БелТА.

Авария произошла утром в субботу, 25 февраля, на трассе Варшава — Белосток. Авто с белорусскими номерами, в котором находились четыре человека, столкнулось лоб-в-лоб с фурой, выехавшей на полосу встречного движения. По словам водителя грузовика, у него лопнуло колесо, после чего он потерял управление. В результате столкновения трое пассажиров легковушки — двое граждан Беларуси, а также гражданин РФ — скончались на месте. Еще один пассажир был госпитализирован.

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«Сотрудники дипмиссии уведомили родственников о случившемся и будут и дальше контактировать с ними по вопросу о перевозки тел погибших в Беларусь. Решение о транспортировке будет приниматься польской прокуратурой после нынешних выходных дней на следующей неделе. Такие вопросы обычно решаются быстро», — рассказали в посольстве Беларуси в Польше.

Белорус, выживший в аварии, сейчас находится в госпитале в 50-и км от Варшавы. Белорусские дипломаты поддерживают с ним связь. Состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.

Белорусская дипмиссия оказывает необходимое содействие и в контакте с польскими властями занимается данной ситуацией.

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