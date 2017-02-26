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15:53 (мск), источник: Kazinform

Самолет «Аэрофлота» вернулся в Актау после неудачного взлета

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Самолет авиакомпании «Аэрофлот», вылетевший 26 февраля по направлению Актау-Москва рейс US-1955, совершил посадку в Международном аэропорту Актау почти сразу после взлета, передает lada.kz.

Источник: Kazinform

Пассажиры авиакомпании «Аэрофлот» сообщили, что так и не смогли сегодня, 26 февраля, улететь в Москву. Самолет должен был вылететь в 05:30. Люди прошли регистрацию и заняли посадочные места. Самолет взлетел, но через 10−15 минут полета вернулся обратно на посадочную полосу аэропорта Актау. По словам пассажиров, рейс перенесли на час ночи.

— С утра прошли регистрацию, все заняли свои места, но борту. Минут через 10−15 после взлета услышали гул из двигателя с правой стороны. Почувствовали, как самолет снизил скорость. Командир борта сообщил, что по техническим причинам вынуждены вернуться в Актау. Весь полет двигатели уже не набирали оборот, при посадке самолет поводило вправо и влево. Как только приземлились, в самолете появился очень сильный запах керосина, — рассказали пассажиры.

Представитель компании «Аэрофлот» Асем Конысбай сообщила, что рейс перенесли на 27 февраля в 01:00. Для пассажиров организован транспорт до города, питание. Некоторых пассажиров разместили в гостинице.

— Лайнер по техническим причинам вернулся обратно, пассажиры безопасно покинули борт. Точные причины инцидента пока не знаем. Для исправности должен прилететь техник из Москвы. Пока неизвестно, люди полетят на этом же борту или будет предоставлен другой. Ранее этот же борт «Sukhoi Superjet» в январе не смог подняться в воздух из-за неработающего двигателя. Его починили специально прилетевшие специалисты и отправили в Москву без пассажиров. Сегодня мы даже и подумать не могли, что данный самолет вновь прилетит в Актау, — сказала Асем Конысбай.

Согласно данным сервиса Flightrafar24, Sukhoi Superjet 100−95B с бортовым номером RA-89045 который должен был выполнить сегодня рейс US1955, совешил свой первый полет 29 октября в 2014 году. Самолеты марки «Sukhoi Superjet» кроме Актау летают в Атырау и Актобе. Все борты принадлежат компании «Аэрофлот».

По состоянию на декабрь 2016 года в мире насчитывается 85 бортов «Sukhoi Superjet», находящихся в эксплуатации. Из них один принадлежит пограничной службе КНБ Республики Казахстан, 57 — России, 22 — Мексики, три — Ирландии и два — Таиланду.

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