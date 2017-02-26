Дерево рухнуло на жилой дом в Красноармейском районе Волгограда
Как сообщает ВДТВ, на юге Волгограда дерево упало на жилой дом. Фотографии облокотившегося на здание растения опубликовали горожане в социальных сетях.
Как сообщает ВДТВ, на юге Волгограда дерево упало на жилой дом. Фотографии облокотившегося на здание растения опубликовали горожане в социальных сетях.
Инцидент произошел на улице Саушинской, 6 в Красноармейском районе. На снимках видно, что ветки задели балконы и окна горожан.
По словам
Жители Красноармейского района пишут, что вероятнее всего дерево упало