Дерево рухнуло на жилой дом в Красноармейском районе Волгограда

Инцидент произошел на улице Саушинской, 6 в Красноармейском районе. На снимках видно, что ветки задели балконы и окна горожан.

По словам интернет-пользователей, в этом здании на нижнем этаже располагается детская поликлиника и, если в ближайшее время дерево не уберут, то уже завтра это может обернуться несчастным случаем.