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16:27 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Дерево рухнуло на жилой дом в Красноармейском районе Волгограда

Как сообщает ВДТВ, на юге Волгограда дерево упало на жилой дом. Фотографии облокотившегося на здание растения опубликовали горожане в социальных сетях.

Инцидент произошел на улице Саушинской, 6 в Красноармейском районе. На снимках видно, что ветки задели балконы и окна горожан.

По словам интернет-пользователей, в этом здании на нижнем этаже располагается детская поликлиника и, если в ближайшее время дерево не уберут, то уже завтра это может обернуться несчастным случаем.

Жители Красноармейского района пишут, что вероятнее всего дерево упало из-за ветра, который разыгрался на юге областного центра.

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