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20:37 (мск), источник: СуперОмск

Омского главу охраны животного мира Данилова обвинили в браконьерстве на краснокнижную рысь

В Омской области разыгралась скандальная история между охотниками и директором Бюджетного учреждения Омской области «Управление по охране животного мира» Виктором Даниловым.

Чиновник, как заявляют сами охотники, ночью был пойман с краснокнижной рысью в Колосовском районе Омской области.

В качестве доказательства в YouTube выложили ролик, где видно самого Данилова с другом. Охотники ведут осмотр вещей чиновника. В какой-то момент один из них говорит о найденной в сумке рыси.

«Рысь, на сегодняшний день находится в красной книге», — говорит один из охотников.

Официальных подтверждений тому, что в сумке была именно рысь, сейчас нет. По некоторым сведениям речь может идти о енотовидной собаке.

В свою очередь в УМВД России по Омской области заявили, что проводят проверку.

Виктор Данилов возглавляет Управление с 2012 года. Так, в 2016 году под его руководством составлено 900 административных протоколов, возбуждено 30 уголовных дел по материалам охотинспекторов и предъявлено исков на сумму более 2 млн. К примеру, за 2010 год составлено не более 100 административных протоколов и не было возбуждено ни одного уголовного дела.

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