В Киеве с балкона третьего этажа ТЦ выпал мужчина
По предварительной информации, пострадавший являлся посетителем одного из ресторанов. Мужчина с многочисленными травмами был доставлен больницу.
По предварительной информации, пострадавший являлся посетителем одного из ресторанов. Мужчина с многочисленными травмами был доставлен больницу.
КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. В Киеве в субботу, 25 февраля, с балкона третьего этажа
Отмечается, что инцидент произошел в субботу ночью.
По предварительной информации, пострадавший являлся посетителем одного из ресторанов. Мужчина с многочисленными травмами был доставлен клиническую больницу № 17.
Также сообщается, что в момент происшествия мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и, скорее всего, упал по неосторожности.
Напомним, ранее в городе Борисполь Киевской области 12-летний подросток выпрыгнул из окна 7 этажа. С тяжелыми травмами, переломами и ушибами внутренних органов ребенок доставлен в реанимацию.