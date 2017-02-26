В Киеве с балкона третьего этажа ТЦ выпал мужчина

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. В Киеве в субботу, 25 февраля, с балкона третьего этажа торгово-развлекательного центра «Магеллан» выпал 31-летний мужчина, сообщает «Обозреватель».

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Отмечается, что инцидент произошел в субботу ночью.

По предварительной информации, пострадавший являлся посетителем одного из ресторанов. Мужчина с многочисленными травмами был доставлен клиническую больницу № 17.

Также сообщается, что в момент происшествия мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и, скорее всего, упал по неосторожности.

Напомним, ранее в городе Борисполь Киевской области 12-летний подросток выпрыгнул из окна 7 этажа. С тяжелыми травмами, переломами и ушибами внутренних органов ребенок доставлен в реанимацию.