В Киеве во время пожара погибли два человека

В Киеве утром 26 февраля произошел пожар в одноэтажной нежилой постройке на переулке Аллы Горской, который привел к гибели двух людей. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

«Как оказалось, в 1-этажном сарае горит мусор на площади 25 кв. м. В ходе тушения пожара спасатели обнаружили тела двух человек. В 4:11 пожар был ликвидирован», — отмечается в сообщении.

Вероятной причиной возникновения пожара спасатели называют неосторожное обращение с огнем, однако окончательную причину установит следствие.

Ранее в Киеве произошел пожар на радиорынке.