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16:41 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Энергетики не смогли приступить к ремонту ЛЭП возле Авдеевки

Как сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, «гарантии безопасности для проведения ремонтных работ со стороны РФ так и не предоставлены, бригады энергетиков вынуждены вернуться».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Ремонтная бригада, которая вышла на осмотр поврежденных обстрелами линий электропередач возле Авдеевки, вынуждена были вернуться из-за непредоставления гарантий безопасности со стороны ополчения.

«По информации от СЦКК, гарантии безопасности для проведения ремонтных работ со стороны РФ так и не предоставлены, бригады энергетиков вынуждены вернуться», — сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в Twitter.

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Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в «нормандском формате» (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в «женевский формат», то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

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