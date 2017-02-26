В Восточный Казахстан для расследования крушения вертолета вылетает комиссия

Напомним, вчера вечером пилот вертолета С-341, принадлежавший частному лицу, не вышел на связь. На его поиски сегодня утром из города Семей вылетел военный вертолет МИ-17, из областного центра МИ-8, из Алматинской области МИ-2 частной компании.

В Кризисном центре ДЧС ВКО и в Аягозском районе был развернут оперативный штаб. На поиски были задействованы 29 человек личного состава ДЧС ВКО и РОВД, 4 единицы техники. От местного исполнительного органа 10 человек личного состава и 5 единиц техники. Место падения обнаружил сегодня вертолет частной компании МИ-2, который вылетел из Алматинской области на поиски.