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17:36 (мск), источник: Kazinform

В Восточный Казахстан для расследования крушения вертолета вылетает комиссия

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — По факту крушения в Восточном Казахстане вертолета создается министерская комиссия, которая вылетает завтра утром для расследования. Об этом МИА «Казинформ» сообщили в пресс-службе Министерства по инвестициям и развитию РК.

Источник: Kazinform

Напомним, вчера вечером пилот вертолета С-341, принадлежавший частному лицу, не вышел на связь. На его поиски сегодня утром из города Семей вылетел военный вертолет МИ-17, из областного центра МИ-8, из Алматинской области МИ-2 частной компании.

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В Кризисном центре ДЧС ВКО и в Аягозском районе был развернут оперативный штаб. На поиски были задействованы 29 человек личного состава ДЧС ВКО и РОВД, 4 единицы техники. От местного исполнительного органа 10 человек личного состава и 5 единиц техники. Место падения обнаружил сегодня вертолет частной компании МИ-2, который вылетел из Алматинской области на поиски.

Ми-2 осуществлял облет в районе села Айгыз. По информации «Казаэронавигации», пропавший вертолет обнаружен в 60 км северо-западнее от города Аягоз. По их словам, пилот вертолета погиб. Один пассажир жив, его доставляют в село Айгыз. Ранее сообщалось также о том, что уточняется информация по третьему человеку на борту потерпевшего крушение вертолета.

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