СМИ: рейс Актау — Москва вернулся в пункт вылета по техпричинам

Самолет должен был вылететь в 05:30. Люди прошли регистрацию и заняли посадочные места. Самолет взлетел, но через 10−15 минут полета вернулся обратно на посадочную полосу аэропорта Актау. По словам пассажиров, рейс перенесли на час ночи.

АСТАНА, 26 фев — Sputnik. Самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс US-1955, вылетевший 26 февраля по направлению Актау — Москва, совершил посадку в Международном аэропорту Актау почти сразу после взлета, передает издание «Актау-Лада» со ссылкой на пассажиров рейса.

«С утра прошли регистрацию, все заняли свои места, но борту. Минут через 10−15 после взлета услышали гул из двигателя с правой стороны. Почувствовали, как самолет снизил скорость. Командир борта сообщил, что по техническим причинам вынуждены вернуться в Актау. Весь полет двигатели уже не набирали оборотов, при посадке самолет поводило вправо и влево. Как только приземлились, в самолете появился очень сильный запах керосина», — рассказали пассажиры.

Представитель компании «Аэрофлот» Асем Конысбай сообщила, что рейс перенесли на 27 февраля в 01:00. Для пассажиров организован транспорт до города, питание. Некоторых пассажиров разместили в гостинице. Причины инцидента пока неизвестны.

Также представитель авиакомпании сообщила, что ранее этот же борт Sukhoi Superjet в январе не смог подняться в воздух из-за неработающего двигателя. Его починили специально прилетевшие специалисты и отправили в Москву без пассажиров.

Согласно данным сервиса Flightrafar24, Sukhoi Superjet 100−95B с бортовым номером RA-89045 который должен был выполнить сегодня рейс US1955, совершил свой первый полет 29 октября в 2014 году.

Самолеты марки Sukhoi Superjet кроме Актау летают в Атырау и Актобе. Все борты принадлежат компании «Аэрофлот». По состоянию на декабрь 2016 года в мире насчитывается 85 бортов Sukhoi Superjet, находящихся в эксплуатации. Из них один принадлежит пограничной службе КНБ Республики Казахстан, 57 — России, 22 — Мексики, три — Ирландии и два — Таиланду.