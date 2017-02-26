Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
9 любопытных фактов о тестостероне
Генсек ООН прокомментировал присоединение Россией Крыма
Анна Семенович планирует усыновить ребенка
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Захарова: утечки о смерти Чуркина в СМИ вызывают недоумение В МИД РФ призвали США передавать информацию по официальным каналам
Сергей Лазарев впервые показал сына
Анна Семенович планирует усыновить ребенка
Девушку уволили с телевидения за чрезмерную красоту
Известный актер срочно госпитализирован в Москве
В ДТП погиб украинский радикал Лященко - СМИ
Рада: Крым может стать необитаемым полуостровом
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Смайлики могут многое рассказать о личности
Ученые посчитали допустимую продолжительность рабочей недели
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фото
Фоторепортажи
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
1275-летие Солнца нации
17:20 (мск), источник: Sputniknews.kz

СМИ: рейс Актау — Москва вернулся в пункт вылета по техпричинам

Самолет «Аэрофлота» вернулся в аэропорт Актау спустя четверть часа после вылета.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 26 фев — Sputnik. Самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс US-1955, вылетевший 26 февраля по направлению Актау — Москва, совершил посадку в Международном аэропорту Актау почти сразу после взлета, передает издание «Актау-Лада» со ссылкой на пассажиров рейса.

Самолет должен был вылететь в 05:30. Люди прошли регистрацию и заняли посадочные места. Самолет взлетел, но через 10−15 минут полета вернулся обратно на посадочную полосу аэропорта Актау. По словам пассажиров, рейс перенесли на час ночи.

Читайте также
Самолет «Аэрофлота» вернулся в Актау после неудачного взлета

«С утра прошли регистрацию, все заняли свои места, но борту. Минут через 10−15 после взлета услышали гул из двигателя с правой стороны. Почувствовали, как самолет снизил скорость. Командир борта сообщил, что по техническим причинам вынуждены вернуться в Актау. Весь полет двигатели уже не набирали оборотов, при посадке самолет поводило вправо и влево. Как только приземлились, в самолете появился очень сильный запах керосина», — рассказали пассажиры.

Представитель компании «Аэрофлот» Асем Конысбай сообщила, что рейс перенесли на 27 февраля в 01:00. Для пассажиров организован транспорт до города, питание. Некоторых пассажиров разместили в гостинице. Причины инцидента пока неизвестны.

Также представитель авиакомпании сообщила, что ранее этот же борт Sukhoi Superjet в январе не смог подняться в воздух из-за неработающего двигателя. Его починили специально прилетевшие специалисты и отправили в Москву без пассажиров.

Согласно данным сервиса Flightrafar24, Sukhoi Superjet 100−95B с бортовым номером RA-89045 который должен был выполнить сегодня рейс US1955, совершил свой первый полет 29 октября в 2014 году.

Самолеты марки Sukhoi Superjet кроме Актау летают в Атырау и Актобе. Все борты принадлежат компании «Аэрофлот». По состоянию на декабрь 2016 года в мире насчитывается 85 бортов Sukhoi Superjet, находящихся в эксплуатации. Из них один принадлежит пограничной службе КНБ Республики Казахстан, 57 — России, 22 — Мексики, три — Ирландии и два — Таиланду.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Азиада: Казахстан – четвертый в общем зачете
Российские лыжники победили в командном спринте на ЧМ в Лахти
Глава ТПП обозначил отрасли-локомотивы в российской экономике
МИД РФ прокомментировал теракт в Хомсе
В ДНР сообщили об освобождении Донецкой фильтровальной станции
Ильдар Дадин вышел на свободу
СМИ: Россиянкам грозит лишение серебра в командном спринте на ЧМ
В столице Киргизии проходит митинг в поддержку лидера оппозиции
Спорт
День сурка. Норвежец снова упал, а Устюгов — победил Норвежец снова упал на финише, и Сергей Устюгов принёс России золото в командном спринте. Девушки неожиданно завоевали серебро
Авто
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили Американская организация J.D. Power опубликовала результаты очередного исследования надежности автомобилей
Hi-Tech
Видео: крутые смартфоны, которые здорово подешевели Hi-Tech Mail.Ru расскажет о 10 смартфонах, которые уже успели упасть в цене, но до сих пор работают отлично
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
8 способов поклеить обои иначе
В России упростят механизм сдачи квартир
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Сын Сергея Лазарева вышел к папе на сцену Певец намерен отправить Никиту на «Евровидение».
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь