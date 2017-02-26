В Нижегородской области задержан мужчина, ранивший ножом товарища, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

Вечером 24 февраля хозяин квартиры одного из домов на улице Ленина в Богородске ударил ножом друга, с которым вместе пил алкоголь. По ч. 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый ранее не был судим, он во всем сознался. Пострадавшего доставили в больницу. Расследование продолжается.