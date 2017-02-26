Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
9 любопытных фактов о тестостероне
Порошенко заявил о "мощном сигнале", полученном от команды Трампа
Сергей Лазарев впервые показал сына
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Подозреваемая в убийстве Ким Чон Нама «думала, что это розыгрыш»Гражданка Индонезии заявила, что ей якобы заплатили 400 малайзийских ринггитов (около 90 долларов США), чтобы она "подшутила над Ким Чон Намом"
Сергей Лазарев впервые показал сына
Анна Семенович планирует усыновить ребенка
Великая спортсменка продает олимпийские медали с аукциона
В Москве машина повисла между 9 и 8 этажами
В ДТП погиб украинский радикал Лященко - СМИ
Рада: Крым может стать необитаемым полуостровом
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Смайлики могут многое рассказать о личности
Ученые посчитали допустимую продолжительность рабочей недели
Тестируем советский БА-20: автомобиль, который разгромил японцев
Первая фотография нового Range Rover Velar
Фоторепортажи
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
1275-летие Солнца нации
17:27 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Жителя Семенова задержали за ограбление пенсионерки

Злоумышленник похитил сумку, в которой находились документы и личные вещи пострадавшей.

Жителя Семенова задержали за ограбление пожилой женщины, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

Вечером 19 февраля на одной из улиц города злоумышленник напал на пенсионерку и похитил у нее сумку с документами и личными вещами. По ч. 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж» было возбуждено уголовное дело.

В результате расследования был пойман подозреваемый, им оказался ранее судимый 39-летний местный житель. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
26 собак стали жертвой бешеного волка под Смоленском, прежде чем его застрелили
Российские лыжники победили в командном спринте на ЧМ в Лахти
Глава ТПП обозначил отрасли-локомотивы в российской экономике
МИД РФ прокомментировал теракт в Хомсе
В ДНР сообщили об освобождении Донецкой фильтровальной станции
Ильдар Дадин вышел на свободу
СМИ: Россиянкам грозит лишение серебра в командном спринте на ЧМ
В столице Киргизии проходит митинг в поддержку лидера оппозиции
Спорт
День сурка. Норвежец снова упал, а Устюгов — победил Норвежец снова упал на финише, и Сергей Устюгов принёс России золото в командном спринте. Девушки неожиданно завоевали серебро
Авто
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили Американская организация J.D. Power опубликовала результаты очередного исследования надежности автомобилей
Hi-Tech
Видео: крутые смартфоны, которые здорово подешевели Hi-Tech Mail.Ru расскажет о 10 смартфонах, которые уже успели упасть в цене, но до сих пор работают отлично
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Голоса жильцов на собраниях планируют уравнять
Получателям бесплатной земли дадут льготные кредиты
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Сын Сергея Лазарева вышел к папе на сцену Певец намерен отправить Никиту на «Евровидение».
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь