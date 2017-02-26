Жителя Семенова задержали за ограбление пенсионерки

Жителя Семенова задержали за ограбление пожилой женщины, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

Вечером 19 февраля на одной из улиц города злоумышленник напал на пенсионерку и похитил у нее сумку с документами и личными вещами. По ч. 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж» было возбуждено уголовное дело.

В результате расследования был пойман подозреваемый, им оказался ранее судимый 39-летний местный житель. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.