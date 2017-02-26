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19:50 (мск), источник: Городской репортер

В Ростовской области в ДТП погиб один человек и четверо пострадали

Один человек погиб, еще четверо пострадали в результате ДТП, которое произошло в Ростовской области 26 февраля, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Авария случилась на 6-м км автодороги Миллерово — Вешенская. По предварительной информации, водитель «ВАЗ-2112» не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем SsangYong. В результате ДТП водитель «ВАЗа» погиб, трое пассажиров и водитель иномарки были госпитализированы. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

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