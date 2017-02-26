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20:31 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Челябинской области нашлись пропавшие туристы из Перми

В сильном тумане они заблудились и заночевали в горах.

Туристы заблудились в горах Челябинской области. По данным СМИ, группа была из Перми.

«24 февраля группа из пяти человек совершала восхождение на гору Нургуш, однако три человека к месту стоянки (коттедж для туристов) не вернулись, — сообщает ГУ МЧС по Челябинской области. — Первоначальные поиски проводили друзья потерявшихся, они ждали, что ребята выйдут к месту стоянки самостоятельно. Когда ожидания не оправдались, они обратились за помощью к работникам природного парка Зюраткуль».

К поиску подключились инспекторы и егеря природного парка, работники турфирмы и спасатели трёх районов.

Около 11 часов утра потерявшиеся сами вышли к подножью горы Нургуш. Они рассказали, что заблудились в сильном тумане и сбились с пути. Туристы выкопали ямку, на дно наломали лапника и в этом укрытии провели ночь.

Спасатели предупреждают, что туристам обязательно нужно регистрироваться перед выходом на маршрут. Это позволит рассчитывать на то, что помощь придёт в короткие сроки.

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