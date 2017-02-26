Летевший в Москву из Цюриха самолет экстренно вернулся в аэропорт вылета

По данным издания, самолет сделал несколько кругов в районе Боденского озера и города Констанц.

​По словам пресс-секретаря аэропорта Цюриха Мауруса Стокера, на борту сложилась «непредвиденная» ситуация. В воздушной гавани дежурят пожарные автомобили.

Проблема могла быть связана с левым двигателем самолета — по словам очевидцев, в момент взлета был слышен треск, а затем из двигателя начал идти дым.

Швейцарское издание Blick пишет со ссылкой на авиадиспетчерскую компанию Skyguide, что горящий двигатель воздушного судна был виден с вышки аэропорта.