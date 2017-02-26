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18:23 (мск), источник: РИА Новости

Летевший в Москву из Цюриха самолет экстренно вернулся в аэропорт вылета

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Пассажирский самолет Airbus A321 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Цюриха в Москву, вернулся в аэропорт вылета, сообщает швейцарский портал «20 minuten».

По данным издания, самолет сделал несколько кругов в районе Боденского озера и города Констанц.

​По словам пресс-секретаря аэропорта Цюриха Мауруса Стокера, на борту сложилась «непредвиденная» ситуация. В воздушной гавани дежурят пожарные автомобили.

Проблема могла быть связана с левым двигателем самолета — по словам очевидцев, в момент взлета был слышен треск, а затем из двигателя начал идти дым.

Швейцарское издание Blick пишет со ссылкой на авиадиспетчерскую компанию Skyguide, что горящий двигатель воздушного судна был виден с вышки аэропорта.

​В аэропорту Цюриха изданию также сообщили, что приблизительно в 15.40 по местному времени самолет «без каких-либо проблем» совершил посадку.

​Всех пассажиров отправят в Москву вечерним рейсом, уточнил представитель «Аэрофлота».

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