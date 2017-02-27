Якутский мошенник выманил у воронежского автомобилиста полмиллиона рублей

Полицейские поймали 25-летнего жителя Якутии, подозреваемого в мошенничестве. Молодой человек обманул воронежского автомобилиста на 490 тыс. рублей, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в воскресенье, 26 февраля.

Мошенник выложил в соцсети объявление, что перегоняет машины по заказу клиента. В октябре 2016 года к нему обратился 41-летний воронежец. Парень взял у клиента 490 тыс. рублей при личной встрече, оставил фиктивную расписку и документы и перестал выходить на связь. Воронежец обратился в полицию. Стражи порядка выяснили, что мошенник скрывается в Якутии.

Полицейские задержали парня, когда тот приехал в Воронеж. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Максимальное наказание — до 6 лет со штрафом до 80 тыс. рублей.