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10:42 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Якутский мошенник выманил у воронежского автомобилиста полмиллиона рублей

Молодой человек пообещал мужчине пригнать в Воронеж машину.

Полицейские поймали 25-летнего жителя Якутии, подозреваемого в мошенничестве. Молодой человек обманул воронежского автомобилиста на 490 тыс. рублей, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в воскресенье, 26 февраля.

Мошенник выложил в соцсети объявление, что перегоняет машины по заказу клиента. В октябре 2016 года к нему обратился 41-летний воронежец. Парень взял у клиента 490 тыс. рублей при личной встрече, оставил фиктивную расписку и документы и перестал выходить на связь. Воронежец обратился в полицию. Стражи порядка выяснили, что мошенник скрывается в Якутии.

Полицейские задержали парня, когда тот приехал в Воронеж. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Максимальное наказание — до 6 лет со штрафом до 80 тыс. рублей.

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