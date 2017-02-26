Экологи: Скандал в Европе неизбежен, Днестр может исчезнуть

«Проблема не экологическая. Это проблема отсутствия экологической составляющей в головах, в действиях и в программах наших правительств», — заявила руководитель Всеукраинской экологической Лиги Татьяна Тимочко.

КИШИНЕВ, 26 фев — Sputnik. Украинские экологи заявили о категорическом несогласии с планами правительства своей страны строительства на Днестре новых ГЭС.

По её словам, несмотря на мнение украинской общественности, ученых и местных властей, которые выступают категорически против новых ГЭС в верховьях Днестра, украинское правительство уже выделило финансирование на создание проекта этого строительства.

«Страшные и необратимые последствия возможны даже после начала этого строительства, которое уничтожит Днестр навсегда. Мы бы хотели предостеречь правительства и Украины, и Молдовы против этих непрофессиональных, антиэкологических решений. Это будет скандал на всю Европу», — заявила Тимочко.

Говоря о последствиях для Днестра в случае строительства новых станций в верховьях реки, Тимочко привела пример плачевного состояния Днепра из-за работы каскада ГЭС. «В разы мощнее Днестра. Летом мы давали интервью посредине Днепра стоя по колено в воде, в центре этой мощнейшей реки. Из-за экономической деятельности и других других факторов река мелеет, меняет русло, качество воды значительно снижается и сохранение водного мира становится невозможным. Умножайте на десять и получите последствия для Днестра».

Эксперт также отметила, что молдавское правительство ни при каких обстоятельствах не должно было соглашаться на строительство новых ГЭС на Днестре.

«Как добрые соседи и партнеры наши правительства должны выполнять обязательные правила ничего не строить, что может уничтожить или даже навредить соседу. Это европейские правила, — резюмировала украинский эксперт.

В ходе видеомоста было предложено провести совместные акции гражданского общества против строительства новых ГЭС на Днестре.