В Лондоне автомобиль въехал в группу людей на тротуаре

Инцидент случился утром в воскресенье, 26 февраля, на юго-востоке британской столицы. Водитель на Mercedes по неизвестным причинам выскочил на тротуар, где врезался в группу людей, а затем столкнулся с деревом.

В результате происшествия пять человек, среди которых четыре мужчины и одна женщина, получили травмы. Все пятеро были госпитализированы, двое пострадавших получили серьезные телесные повреждения, а один находится в критическом состоянии.

Полиция задержала водителя, его подозревают в вождении в нетрезвом виде. Однако, что стало причиной случившегося в настоящее время точно неизвестно. При этом правоохранители исключают версию о теракте.

Подготовил Вадим Шундалов.