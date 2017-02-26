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19:20 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Лондоне автомобиль въехал в группу людей на тротуаре

Водитель на легковом автомобиле Mercedes выехал на тротуар и сбил пешеходов в Лондоне, пять человек получили травмы, сообщает Mirror.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Инцидент случился утром в воскресенье, 26 февраля, на юго-востоке британской столицы. Водитель на Mercedes по неизвестным причинам выскочил на тротуар, где врезался в группу людей, а затем столкнулся с деревом.

В результате происшествия пять человек, среди которых четыре мужчины и одна женщина, получили травмы. Все пятеро были госпитализированы, двое пострадавших получили серьезные телесные повреждения, а один находится в критическом состоянии.

Полиция задержала водителя, его подозревают в вождении в нетрезвом виде. Однако, что стало причиной случившегося в настоящее время точно неизвестно. При этом правоохранители исключают версию о теракте.

Подготовил Вадим Шундалов.

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