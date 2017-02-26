В Лондоне автомобиль въехал в группу людей на тротуаре
Водитель на легковом автомобиле Mercedes выехал на тротуар и сбил пешеходов в Лондоне, пять человек получили травмы, сообщает Mirror.
Водитель на легковом автомобиле Mercedes выехал на тротуар и сбил пешеходов в Лондоне, пять человек получили травмы, сообщает Mirror.
Инцидент случился утром в воскресенье, 26 февраля, на
В результате происшествия пять человек, среди которых четыре мужчины и одна женщина, получили травмы. Все пятеро были госпитализированы, двое пострадавших получили серьезные телесные повреждения, а один находится в критическом состоянии.
Полиция задержала водителя, его подозревают в вождении в нетрезвом виде. Однако, что стало причиной случившегося в настоящее время точно неизвестно. При этом правоохранители исключают версию о теракте.
Подготовил Вадим Шундалов.