Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Пациенты техасской больницы могут подержать в руках свое сердце
Американские СМИ узнали, что произошло с Чуркиным перед смертью
10 оскароносных фильмов для просмотра с детьми
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Подозреваемая в убийстве Ким Чон Нама «думала, что это розыгрыш»Гражданка Индонезии заявила, что ей якобы заплатили 400 малайзийских ринггитов (около 90 долларов США), чтобы она "подшутила над Ким Чон Намом"
Сергей Лазарев впервые показал сына
Анна Семенович планирует усыновить ребенка
Девушку уволили с телевидения за чрезмерную красоту
Известный актер срочно госпитализирован в Москве
В ДТП погиб украинский радикал Лященко - СМИ
Рада: Крым может стать необитаемым полуостровом
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Команда Серджио Канаверо сделала еще один шаг к пересадке головы
9 любопытных фактов о тестостероне
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фото
Фоторепортажи
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
19:14 (мск), источник: Газета.Ру

Умер актер Билл Пэкстон

Умер обладатель «Эмми», американский актер Билл Пэкстон, сыгравший в таких фильмах, как «Терминатор», «Чужие» и «Титаник», сообщает People.

Источник: AFP 2017

Представитель семьи сообщил, что он скончался из-за осложнений после операции.

Персона
Билл Пэкстон

Пэкстон родился в Техасе и стал обладателем «Эмми» за свою работу в телевизионном сериале «Хэтфилды и Маккои». Актерскую карьеру он начал в 1970-е годы.

Его первыми важными ролями стало появление в таких кинокартинах, как «Терминатор» (1984) и «Чужие» (1986).

Важными для актера стали и более поздние картины — «Смерч» 1996 года, в котором он сыграл главную роль и «Титаник» 1997 года, в котором он предстал в образе охотника за сокровищами Брока Лаветта.

Комментарии
1
Иван Петров
Честно говоря, не помню такого актёришку, но земля пухом.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Российские лыжники победили в командном спринте на ЧМ в Лахти
В ДНР сообщили об освобождении Донецкой фильтровальной станции
МИД РФ прокомментировал теракт в Хомсе
Глава Нацкомитета Демпартии пообещал стать «кошмаром» для Трампа
Ильдар Дадин вышел на свободу
Летевший в Москву самолет экстренно вернулся в аэропорт вылета
Спорт
День сурка. Норвежец снова упал, а Устюгов — победил Норвежец снова упал на финише, и Сергей Устюгов принёс России золото в командном спринте. Девушки неожиданно завоевали серебро
Авто
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили Американская организация J.D. Power опубликовала результаты очередного исследования надежности автомобилей
Hi-Tech
Видео: крутые смартфоны, которые здорово подешевели Hi-Tech Mail.Ru расскажет о 10 смартфонах, которые уже успели упасть в цене, но до сих пор работают отлично
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Валютным ипотечникам отказали в пересчете кредитов
Летние кафе в Петербурге откроются в мае
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Сын Сергея Лазарева вышел к папе на сцену Певец намерен отправить Никиту на «Евровидение».
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь