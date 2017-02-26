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19:22 (мск), источник: Газета.Ру

Умер самый высокий актер из «Игры престолов»

Британский актер Нил Финглтон, который является одним из самых высоких людей мира, умер в возрасте 36 лет, сообщает The Daily Mirror.

По данным издания, актер скончался в результате сердечного приступа 25 февраля.

Финглтон изначально снимался в сериале «Доктор Кто», но потом переехал в США и пробовал себя в бейсболе, планируя начать карьеру в спорте. Тем не менее, потом он поменял планы и решил вернуться к актерской деятельности.

В сериале «Игра престолов» он играл гиганта по имени Мег Могучий. Он состоял в армии Манса Налетчика и участвовал в нападении на Черный замок.

Согласно книжному варианту — «Песне Льда и Пламени» — Мег является самым большим и сильным из всех гигантов.

Финглтон был объявлен самым высоким человеком Великобритании в 2007 году. Его рост — 2,33 м.

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