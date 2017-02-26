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21:53 (мск), источник: "Российская газета"

В Екатеринбурге загорелся мебельный цех

По данным Управления МЧС по Свердловской области, сигнал о пожаре поступил в 20.12 по местному времени.

Горит цех по производству мягкой мебели на улице Павлодарской.

По предварительной информации площадь пожара составляет 400 квадратных метров. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, десять единиц техники и 42 спасателя, пять звеньев газодымозащитной службы.

Развернут штаб, принимаются меры, чтобы локализовать огонь и не допустить его распространения на соседние постройки. Информации о пострадавших пока нет.

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