В Екатеринбурге загорелся мебельный цех
По данным Управления МЧС по Свердловской области, сигнал о пожаре поступил в 20.12 по местному времени.
По данным Управления МЧС по Свердловской области, сигнал о пожаре поступил в 20.12 по местному времени.
Горит цех по производству мягкой мебели на улице Павлодарской.
По предварительной информации площадь пожара составляет 400 квадратных метров. На месте работают
Развернут штаб, принимаются меры, чтобы локализовать огонь и не допустить его распространения на соседние постройки. Информации о пострадавших пока нет.