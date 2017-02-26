В Екатеринбурге предотвратили взрыв газа в горящем цехе
Открытый огонь в мебельном цехе на улице Павлодарской удалось локализовать в 23.26 по местному времени.
Открытый огонь в мебельном цехе на улице Павлодарской удалось локализовать в 23.26 по местному времени.
Сейчас пожарные занимаются проливкой и разборкой сгоревших конструкций.
По данным спасателей, быстрому распространению пламени способствовало большое количество перегородок в помещении. В итоге огонь охватил 800 квадратных метров.
— При тушении возникли сложности с подачей воды, ближайший гидрант оказался неисправным. Пришлось устанавливать пожарную автоцистерну на реку Исеть и прокладывать магистральную линию. Кроме того еще одна магистральная линия была проложена от пожарного гидранта, находящегося в 300 метрах от пожара. Благодаря этому подача воды велась бесперебойно, — прокомментировали в Управлении МЧС по Свердловской области. — Также благодаря оперативным действиям подразделений удалось своевременно эвакуировать из горящих помещений несколько баллонов с пропаном и предотвратить взрыв.
Всего в тушении огня на Павлодарской были задействованы 11 единиц техники и более 40 человек личного состава. Пострадавших нет. Причину пожара устанавливают дознаватели.