В Екатеринбурге предотвратили взрыв газа в горящем цехе

Сейчас пожарные занимаются проливкой и разборкой сгоревших конструкций.

По данным спасателей, быстрому распространению пламени способствовало большое количество перегородок в помещении. В итоге огонь охватил 800 квадратных метров.

— При тушении возникли сложности с подачей воды, ближайший гидрант оказался неисправным. Пришлось устанавливать пожарную автоцистерну на реку Исеть и прокладывать магистральную линию. Кроме того еще одна магистральная линия была проложена от пожарного гидранта, находящегося в 300 метрах от пожара. Благодаря этому подача воды велась бесперебойно, — прокомментировали в Управлении МЧС по Свердловской области. — Также благодаря оперативным действиям подразделений удалось своевременно эвакуировать из горящих помещений несколько баллонов с пропаном и предотвратить взрыв.