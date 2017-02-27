В Воронеже спасатели опубликовали фото «обнявшей» столб «Шкоды»
Сообщается, что никто не пострадал.
Сообщается, что никто не пострадал.
Около семи часов вечера воскресенья, 26 февраля, на пульт МЧС поступило сообщение об аварии около дома № 41 по улице Ростовской.
Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС и гаишники обнаружили попавшую в ДТП «Шкоду». Иномарка на скорости врезалась в стоящий вдоль дороги столб.
Судя по опубликованному с места происшествия фото, «Шкода» в буквальном смысле «обняла» препятствие. Машина получила серьезные повреждения. Удар пришелся на переднюю часть авто, правее от водителя. «Пострадавших нет», — сообщили в МЧС. Теперь сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить причины аварии.