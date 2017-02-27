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12:18 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже спасатели опубликовали фото «обнявшей» столб «Шкоды»

Сообщается, что никто не пострадал.

Источник: 36.mchs.gov.ru

Около семи часов вечера воскресенья, 26 февраля, на пульт МЧС поступило сообщение об аварии около дома № 41 по улице Ростовской.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС и гаишники обнаружили попавшую в ДТП «Шкоду». Иномарка на скорости врезалась в стоящий вдоль дороги столб.

Судя по опубликованному с места происшествия фото, «Шкода» в буквальном смысле «обняла» препятствие. Машина получила серьезные повреждения. Удар пришелся на переднюю часть авто, правее от водителя. «Пострадавших нет», — сообщили в МЧС. Теперь сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить причины аварии.

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