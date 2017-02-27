Под Мариуполем от пули снайпера погиб 20-летний боец

Под Мариуполем, сегодня 26 февраля, от пули снайпера погиб боец Легиона Свободы 20-летний Роман Напрягло.

Об этом сообщил лидер партия «Свобода» Олег Тягнибок в Facebook.

«Ужасное известие — сегодня, в Прощеное воскресение под Мариуполем от пули снайпера погиб наш побратим с Донеччины, боец Легиона Свобода, соколец, морской пехотинец 20-летний Роман Напрягло. Сочувствия семье», — написал Тягнибок.