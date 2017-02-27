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00:27 (мск), источник: 112.ua

Под Мариуполем от пули снайпера погиб 20-летний боец

Морской пехотинец Роман Напрягло — боец Легиона Свободы.

Источник: 112.ua

Под Мариуполем, сегодня 26 февраля, от пули снайпера погиб боец Легиона Свободы 20-летний Роман Напрягло.

Об этом сообщил лидер партия «Свобода» Олег Тягнибок в Facebook.

«Ужасное известие — сегодня, в Прощеное воскресение под Мариуполем от пули снайпера погиб наш побратим с Донеччины, боец Легиона Свобода, соколец, морской пехотинец 20-летний Роман Напрягло. Сочувствия семье», — написал Тягнибок.

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