Сенатор предложил сажать в тюрьму за нападение на инкассаторов на 10 лет

Сенатор предлагает такие правонарушения к числу особо тяжких, так как они, по его словам, несут угрозу жизни и здоровью неограниченного круга лиц, а значит, имеют высокую степень общественной опасности. Соответственно санкции за такие преступления могут предусматривать лишение свободы свыше десяти лет или более строгое наказание, отмечает Тюльпанов.

«На мой взгляд, необходимо ужесточить меры уголовной ответственности за совершение нападения на инкассаторов. В связи с этим представляется целесообразным в Уголовном кодексе Российской Федерации выделить разбой (нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия) в отношении лиц, осуществляющих инкассаторскую деятельность, в отдельный состав», — говорится в письме Тюльпанова на имя председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева (имеется в распоряжении РИА Новости).

Задержан один из подозреваемых в нападении на инкассаторов в Москве

Предлагаемые изменения позволят наделить инкассаторов отдельным правовым статусом и будут способствовать профилактике широко распространенных и крайне опасных для общества преступлений, рассчитывает он.

В настоящее время, отмечает парламентарий, не урегулирован правовой статус инкассаторов, что во многом способствует развитию нелегального сектора инкассаторской деятельности, который, по данным специалистов, является наиболее привлекательным для потенциальных грабителей.

Зачастую квалификация «серых» или «черных» инкассаторов далека от профессиональной, а транспортные средства, которые они используют при перевозке денег, недостаточно или даже вовсе не оснащены охранными системами, подчёркивает в письме Тюльпанов. Эта доступность перевозимых нелегальными перевозчиками денежных средств особенно серьезно ставит под удар общественный порядок и угрожает жизни и здоровью граждан, отмечает он, называя сложившуюся ситуацию «тревожной».

В письме сенатор приводит данные Российского объединения инкассации (РОСИНКАС), согласно которым в последнее время случаи разбойных нападений на лиц, осуществляющих инкассаторские функции, участились. Так, если в 2012 году произошло более полутора тысяч преступлений в сфере наличного денежного обращения, то в 2013 году — 1,9 тысячи, в 2014 году — 2,4 тысячи, в 2015 — более 2,8 тысячи. Только за первые шесть месяцев 2016 года было совершено свыше 2,5 тысячи преступлений, связанных с перевозкой денежных средств.