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02:18 (мск), источник: Lenta.Ru

В Москве двое спасенных при пожаре умерли в машине скорой помощи

В результате пожара на северо-западе Москвы погибли два человека. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, возгорание произошло в одной из квартир дома номер 11 на улице Берзарина. Огонь распространился на площади 3 квадратных метра.

Пожарным удалось спасти из горящего помещения троих человек и передать их медикам, однако по дороге в больницу двое пострадавших умерли в автомобиле «скорой помощи.

О личностях погибших и спасенного, а также причинах ЧП не сообщается.

14 февраля в результате пожара в одной из квартир жилого дома на Дмитровском шоссе в Москве погибла четырехлетняя девочка. Ее тело было найдено внутри после тушения. Мать ребенка ушла из дома, оставив дочь одну.

6 февраля при ликвидации возгорания в жилом доме номер 39 на Шипиловской улице столицы погиб сотрудник МЧС. При спасении людей он получил ожоги от выброса пламени и умер, несмотря на оказанную помощь.

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