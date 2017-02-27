В Москве двое спасенных при пожаре умерли в машине скорой помощи

По его словам, возгорание произошло в одной из квартир дома номер 11 на улице Берзарина. Огонь распространился на площади 3 квадратных метра.

Пожарным удалось спасти из горящего помещения троих человек и передать их медикам, однако по дороге в больницу двое пострадавших умерли в автомобиле «скорой помощи.

О личностях погибших и спасенного, а также причинах ЧП не сообщается.

14 февраля в результате пожара в одной из квартир жилого дома на Дмитровском шоссе в Москве погибла четырехлетняя девочка. Ее тело было найдено внутри после тушения. Мать ребенка ушла из дома, оставив дочь одну.

6 февраля при ликвидации возгорания в жилом доме номер 39 на Шипиловской улице столицы погиб сотрудник МЧС. При спасении людей он получил ожоги от выброса пламени и умер, несмотря на оказанную помощь.