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06:35 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске компанию наркоторговцев отправят под суд

Молодые люди заработали на продаже синтетических наркотиков больше миллиона рублей.

В Новосибирске поймали пять молодых людей, которые распространяли синтетические наркотики. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Теперь пять фигурантов предстанут перед судом. Следствие доказало 15 случаев незаконной продажи наркотиков, от которых подельники заработали 1,2 миллиона рублей. Процесс продажи наркотиков организовал 21- летний парень, который также пригласил остальных четверых подельников к сотрудничеству. Парень приобретал наркотические средства и фасовал их на разовые дозы. Какую-то часть товара он передавал 23-летней приятельнице для реализации, а затем они передавали товар остальным фигурантам, которые выступали «закладчиками». Наркоторговцы занимались бесконтактным сбытом синтетики при помощи тайников- закладок во дворах жилых домов мегаполиса.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом ГУ МВД России по Новосибирской области задержали подозреваемых задержали. Уголовное дело с обвинительным заключением уже направлено в суд. По нескольким статьям преступникам грозит до 20 лет лишения свободы.

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