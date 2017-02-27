В Новосибирске компанию наркоторговцев отправят под суд
Молодые люди заработали на продаже синтетических наркотиков больше миллиона рублей.
Молодые люди заработали на продаже синтетических наркотиков больше миллиона рублей.
В Новосибирске поймали пять молодых людей, которые распространяли синтетические наркотики. Об этом сообщают в
Теперь пять фигурантов предстанут перед судом. Следствие доказало 15 случаев незаконной продажи наркотиков, от которых подельники заработали 1,2 миллиона рублей. Процесс продажи наркотиков организовал 21- летний парень, который также пригласил остальных четверых подельников к сотрудничеству. Парень приобретал наркотические средства и фасовал их на разовые дозы.
В ходе