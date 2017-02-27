В Новосибирске компанию наркоторговцев отправят под суд

В Новосибирске поймали пять молодых людей, которые распространяли синтетические наркотики. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Теперь пять фигурантов предстанут перед судом. Следствие доказало 15 случаев незаконной продажи наркотиков, от которых подельники заработали 1,2 миллиона рублей. Процесс продажи наркотиков организовал 21- летний парень, который также пригласил остальных четверых подельников к сотрудничеству. Парень приобретал наркотические средства и фасовал их на разовые дозы. Какую-то часть товара он передавал 23-летней приятельнице для реализации, а затем они передавали товар остальным фигурантам, которые выступали «закладчиками». Наркоторговцы занимались бесконтактным сбытом синтетики при помощи тайников- закладок во дворах жилых домов мегаполиса.