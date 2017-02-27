СМИ: Террористический акт предотвратили на нефтеперерабатывающем заводе в Хабаровске

В четверг, 23 февраля, на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе едва не произошла техногенная катастрофа, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на газету «Золотой рог».

«Злоумышленник, осуществляя полет на дельтаплане, сбросил два парашюта с открытым огнем на технологические установки Хабаровского нефтеперерабатывающего завода», — пишет «Золотой рог».

Благодаря действиям всех служб завода теракт был предотвращен.

«По этому случаю мы обратились в правоохранительные органы и надеемся на проведение тщательного расследования и установления преступников, пытавшихся осуществить террористический акт», — прокомментировал газете генеральный директор завода Сергей Скуридин.

Получить более подробную информацию о происшествии корреспонденту портала «Губерния» не удалось — как сообщили представители Хабаровского НПЗ, руководитель предприятия сейчас находится в командировке.