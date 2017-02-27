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04:28 (мск), источник: Губерния онлайн

Троих наркоторговцев осудили в Хабаровске

В Хабаровске осудили троих местных жителей. Две женщины и мужчина продавали героин в краевой столице и Хабаровском районе, в том числе в военном городке.

При задержании у фигурантов нашли 14,241 граммов наркотика, что составило свыше 30 доз.

Одну из женщин приговорили к 13 годам колонии общего режима, вторую — к 10,5 годам. Их подельник проведет 11 лет в колонии строгого режима, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по ВВО.

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