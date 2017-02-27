Троих наркоторговцев осудили в Хабаровске

При задержании у фигурантов нашли 14,241 граммов наркотика, что составило свыше 30 доз.

Одну из женщин приговорили к 13 годам колонии общего режима, вторую — к 10,5 годам. Их подельник проведет 11 лет в колонии строгого режима, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по ВВО.