В Екатеринбурге из-за пожара в квартире эвакуировали жильцов дома
В Екатеринбурге произошел пожар в одной из квартир жилого дома по улице Онежской.
В Екатеринбурге произошел пожар в одной из квартир жилого дома по улице Онежской.
Как сообщили Накануне.RU в службе спасения «Сова», возгорание произошла минувшим вечером.
Пожарные обнаружили, что в одной из квартир горел компьютер и стол, на котором он находился. Площадь пожара составила 10 кв. м.
Из дома были эвакуированы 34 человека, из них восемь детей.
В результате происшествия никто не пострадал.