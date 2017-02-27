В Екатеринбурге из-за пожара в квартире эвакуировали жильцов дома

Как сообщили Накануне.RU в службе спасения «Сова», возгорание произошла минувшим вечером.

Пожарные обнаружили, что в одной из квартир горел компьютер и стол, на котором он находился. Площадь пожара составила 10 кв. м.

Из дома были эвакуированы 34 человека, из них восемь детей.

В результате происшествия никто не пострадал.