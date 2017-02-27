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04:58 (мск), источник: Baikal-info.ru

Две школьницы в Усть-Илимске спрыгнули с 12 этажа

Две ученицы школы № 11 Усть-Илимска Иркутской области около семи часов вечера 26 февраля 2017 года сбросились с 12 этажа четырнадцатиэтажного дома, об этом «Байкал Инфо» сообщил житель города.

По его данным, школьницы состояли в группе «Синий кит» социальной сети «Вконтакте», членов которой постепенно приводят к концу жизни. На странице одной девушки написано «Смысл потерян… End», другой — просто «End». У второй вся страница наполнена соболезнованиями и оскорблениями.

Суть этой группы заключается в том, что отобранный участник должен выполнить 50 заданий. Первым заданием может быть простое — уколоть палец до крови или нацарапать изображение синего кита на руке. Задания приходят абсолютно разные — смотреть фильмы ужасов или причинить себе увечье. Каждый день нужно просыпаться в 4:20 утра и получать новое задание. Только последующие задания все больше опаснее. После выполнения 50 заданий необходимо свести счеты с жизнью. Подростку нельзя покинуть игру, так как его постоянно запугивают смертью близких людей. Даже поступают угрозы, что участник будет найден по ІР-адресу.

Очевидцы данной трагедии сообщают, что два человека снимали на видео это происшествие, молодые люди уже задержаны полицией. Очевидцы также сообщают о неком 22-летнем парне, который мог быть куратором данной игры. Однако, как заявили «Байкал Инфо» в пресс-службе полиции Усть-Илимска, пока не усматривается связь погибших девушек с группой «Синий кит». Девочки на учёте в ПДН не состояли.

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