Две школьницы в Усть-Илимске спрыгнули с 12 этажа

По его данным, школьницы состояли в группе «Синий кит» социальной сети «Вконтакте», членов которой постепенно приводят к концу жизни. На странице одной девушки написано «Смысл потерян… End», другой — просто «End». У второй вся страница наполнена соболезнованиями и оскорблениями.

Суть этой группы заключается в том, что отобранный участник должен выполнить 50 заданий. Первым заданием может быть простое — уколоть палец до крови или нацарапать изображение синего кита на руке. Задания приходят абсолютно разные — смотреть фильмы ужасов или причинить себе увечье. Каждый день нужно просыпаться в 4:20 утра и получать новое задание. Только последующие задания все больше опаснее. После выполнения 50 заданий необходимо свести счеты с жизнью. Подростку нельзя покинуть игру, так как его постоянно запугивают смертью близких людей. Даже поступают угрозы, что участник будет найден по ІР-адресу.