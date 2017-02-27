Водитель маршрутки избил пассажира на остановке в Новосибирске, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «Инцидент».

Инцидент произошел 26 февраля на улице Трикотажной в Дзержинском районе. На остановке «Дом одежды» водитель маршрутного такси № 51 избил молодого человека, которого вытащил из салона.

«Когда дверь маршрутки открылась, его вытолкали на землю. После этого он встал и снова направился к маршрутке, один из не русских схватил его руками за верх и ногами ударил его в грудь, тот упал. Затем выбежал водитель и начал его добивать», — рассказали очевидцы.

Причины конфликта уточняются.