Хабаровск, 27 февраля, AmurMedia.

Сразу два пациента сбежали из психиатрической больницы в Хабаровске в минувшую субботу вечером, 25 февраля. Стены лечебного заведения покинули двое мужчин: одному из них около сорока, другому чуть больше тридцати, сообщил корр. ИА AmurMedia информированный источник.

Сигнал о том, что сразу два пациента психиатрической больницы самовольно вышли из-под контроля медиков, поступил в полицию в минувшую субботу, 25 февраля, ориентировочно в девятом часу вечера. Как сообщил агентству осведомленный источник, лечебное заведение покинули двое мужчин — 1977 и 1983 гг. рождения. Более возрастной пациент был одет в серую кофту, темное трико и тапки. Приметы второго: синяя куртка, зеленая пижама, волосы короткие, рыжие.