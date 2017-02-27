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05:29 (мск), источник: AmurMedia.ru

Сразу два пациента сбежали из психиатрической больницы в Хабаровске

Стены лечебного заведения мужчины покинули в минувшую субботу вечером.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 27 февраля, AmurMedia.

Сразу два пациента сбежали из психиатрической больницы в Хабаровске в минувшую субботу вечером, 25 февраля. Стены лечебного заведения покинули двое мужчин: одному из них около сорока, другому чуть больше тридцати, сообщил корр. ИА AmurMedia информированный источник.

Сигнал о том, что сразу два пациента психиатрической больницы самовольно вышли из-под контроля медиков, поступил в полицию в минувшую субботу, 25 февраля, ориентировочно в девятом часу вечера. Как сообщил агентству осведомленный источник, лечебное заведение покинули двое мужчин — 1977 и 1983 гг. рождения. Более возрастной пациент был одет в серую кофту, темное трико и тапки. Приметы второго: синяя куртка, зеленая пижама, волосы короткие, рыжие.

В пресс-службе УМВД России по Хабаровску от комментариев по поводу сбежавших больных воздержались. В приемной главного врача КГБУЗ «Краевая клиническая психиатрическая больница» информацию не подтвердили и не опровергли, но и давать какие-либо разъяснения по этому поводу также пока отказались.

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