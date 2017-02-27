Сразу два пациента сбежали из психиатрической больницы в Хабаровске
Стены лечебного заведения мужчины покинули в минувшую субботу вечером.
Стены лечебного заведения мужчины покинули в минувшую субботу вечером.
Хабаровск, 27 февраля, AmurMedia.
Сразу два пациента сбежали из психиатрической больницы в Хабаровске в минувшую субботу вечером, 25 февраля. Стены лечебного заведения покинули двое мужчин: одному из них около сорока, другому чуть больше тридцати, сообщил корр. ИА AmurMedia информированный источник.
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