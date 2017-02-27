Парень заступился за девушку и получил выстрел в голову в центре Новосибирска

Инцидент произошел утром 26 февраля у ресторана быстрого питания KFC на площади Ленина. В 6 утра в полицию поступило сообщение из больницы, в которую доставили 19-летнего молодого человека с проникающем ранением головы.

Как оказалось, юноша получил ранение в голову из-за того что вступился за девушку, к которой в кафе приставали мужчины. Они предложили выйти молодому человеку на улицу, там завязалась драка, в результате чего в юношу выстрелили из травматического пистолета.

Сейчас полиция устанавливают личность стрелявшего и все обстоятельства произошедшего.