Парень заступился за девушку и получил выстрел в голову в центре Новосибирска
19-летний парень заступился за девушку, к которой приставали мужчины в кафе, и получил ранение в голову, сообщает
19-летний парень заступился за девушку, к которой приставали мужчины в кафе, и получил ранение в голову, сообщает
Инцидент произошел утром 26 февраля у ресторана быстрого питания KFC на площади Ленина. В 6 утра в полицию поступило сообщение из больницы, в которую доставили 19-летнего молодого человека с проникающем ранением головы.
Как оказалось, юноша получил ранение в голову
Сейчас полиция устанавливают личность стрелявшего и все обстоятельства произошедшего.