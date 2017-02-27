Красноярские полицейские установили причину группового избиения мужчины

Как сообщили в МУ МВД «Красноярское», в полиции подтвердили версию о том, что причиной жестокого избиения мужчины на ул. Красной Гвардии стал конфликт на дороге.

Еще 11 февраля в центре Красноярска несколько мужчин жестоко избили человека прямо под камерами наружного наблюдения — видео попало в социальные сети. Лупили по ногам битами и брызгали в лицо из баллончика.

Полицейские установили, что пьяный красноярец возвращался домой. По дороге у него возник конфликт с компанией молодых людей, которые проезжали мимо на машине. Друзья избили незнакомца и скрылись. Пострадавший попал в больницу. Личности злоумышленников пока не установлены.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «хулиганство», нападавшим грозит до 5 лет лишения свободы.