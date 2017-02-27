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07:20 (мск), источник: АиФ Прикамье

Очевидцы: в Березниках босой мужчина кидался под колёса машин

Мужчину увезла скорая помощь.

Очевидцы: в Березниках босой мужчина кидался под колёса машин. Жители города утверждают в социальных сетях, что березниковец был в неадекватном состоянии, возможно, находился под действием наркотических веществ. По словам очевидцев, мужчина без обуви бегал по проезжей части, пинал машины и прыгал под колёса автомобилей.

Несколько неравнодушных автомобилистов вызвали скорую помощь и старались не давать мужчине выбегать на проезжую часть до приезда медиков.

В социальных сетях появилось видео произошедшего.

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