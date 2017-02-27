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05:57 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Полпред СФО поручил подготовить планы по тушению пожаров до 20 марта

Сергей Меняйло провел совещание по подготовке к лесным пожарам.

Источник: AP 2017

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло провел совещание по вопросам готовности регионов к пожароопасному сезону 2017 года. Полпред отметил, что официально пожароопасный сезон еще не начался, но уже сейчас нужно оценить проведенную подготовительную работу, проверить состояние сил и средств для оперативного реагирования на случай возникновения природных пожаров. Сергей Меняйло поручил подготовитб планы по пожаротушению в Сибирских регионах дор 20 марта. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт полпреда.

В предыдущие годы ситуация с лесными пожарами в субъектах Федерации округа оценивалась как напряженная. В 2016 году на территории земель лесного фонда в округе было зарегистрировано более 4,7 тысячи лесных пожаров, огнем пройдено около 1,2 млн га. 98% от всей площади возгораний зафиксировано на территории четырех субъектов Федерации округа — Иркутской области, Красноярского, Забайкальского краев, Республики Бурятия.

До начала пожароопасного сезона полностью должны быть готовы подразделения наземных сил и средств на территории субъектов с учетом анализа горимости районов, обеспечена готовность технических средств и инвентаря, определены возможности их перебазирования, считает полпред. Важно выполнить запланированные объемы противопожарного обустройства лесов. Кроме того, дополнительную подготовительную работу необходимо провести с коммерческими структурами, которые ведут лесохозяйственную деятельность. Также особое внимание должно быть уделено организации оперативной ликвидации возгораний.

«При проведении профилактических и подготовительных мероприятий необходимо максимально проработать вопросы межведомственного взаимодействия между территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти, муниципалитетами, подразделениями МЧС», — отметил Сергей Меняйло.

Участники совещания также обсудили вопросы распространения в лесах регионов округа сибирского шелкопряда. В настоящее время очаги вредителя отмечены на территории Красноярского края, Иркутской, Кемеровской и Томской областей, выявлены отдельные случаи заражения в республиках Алтай, Бурятия и Хакасия. Последствия нашествия шелкопряда — это гибель лесов, а также риски возникновения пожаров, отметил Сергей Меняйло.

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